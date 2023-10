Diretta Sinner-Rublev, segui la sfida agli Atp di Vienna LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Tutto pronto per la semifinale del torneo Atp di Vienna. Jannik Sinner , che nei quarti si è imposto contro Tiafoe, affronta il russo Andrey Rublev. In palio la finale e la quarta posizione nella classifica mondiale, attualmente occupata dall'azzurro e insidiata da Rublev (che è quinto). Segui la cronaca della sfida...

16:48

Sinner-Rublev 2-3

Sinner parte forte e va sul 15-30. Rublev recupera e chiude con un un ace. Il primo della sfida.

16:44

Sinner-Rublev 2-2

Ancora parità: l'azzurro mantiene agevolmente il servizio e si porta sul 2-2.

16:40

Sinner-Rublev 1-2

Sinner mette a segnpo il primo punto del game, ma poi cede alla distanza: Rublev si porta sul 2-1.

16:38

Sinner-Rublev 1-1

Risponde subito Sinner, che concede due punti al russo, prima di chiudere e portarsi sull'1-1.

16:31

Sinner-Rublev 0-1

Il tennista russo mantiene il primo turno di servizio ai vantaggi e si porta sull'1-0.

16:29

Sinner-Rublev, inizia la sfida

Parte la seconda semifinale del torneo di Vienna tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Primo servizio per il tennista russo.

16:20

Sinner e Rublev entrano in campo

Jannik Sinner e Andrey Rublev entrano in campo ed iniziano il riscaldamento. Tra poco la sfida prenderà il via.

16:15

Medvedev: "Sinner o Rublev? Stanno bene entrambi"

Il tennista russo, che ha appena conquistato la finale a Vienna, risponde alla domanda sui possibili avversari: "Sinner o Rublev? Ho già affrontato entrambi in finale quest'anno e sono due giocatori che stanno molto bene. Chiunque sarà a vincere, io sarò pronto".

15:55

Medvedev primo finalista

Daniil Medvedev si è imposto su Stefanos Tsitsipas nella prima semifinale del torneo di Vienna con il punteggio di 6-4, 7-6(6). Il russo aspetta ora il risultato del match tra Sinner e il connazionale Rublev.

15:10

Sinner-Rublev, in palio il quarto posto nel ranking Atp

La sfida tra Sinner e Rublev è fondamentale per due aspetti: oltre alla possibilità di disputare la finale, c'è in palio la quarta posizione del ranking mondiale, attualmente ricoperta da Sinner: in caso di vittoria in finale di Rublev infatti, l'azzurro subirebbe il sorpasso dall'attuale numero 5.

14:50

Sinner-Rublev, i precedenti

Cinque i precedenti tra i due tennisti, con bilancio favorevole all'azzurro (3-2). L'ultimo confronto risale a pochi mesi fa, negli ottavi del Masters 1000 di Miami con vittoria dell'altoatesino. Esiste un precedente anche a Vienna, risalente al 2020 e con vittoria del russo visto (per ritiro di Sinner).

14:45

Sinner contro Rublev, come vederla in tv

Ecco tutte le info per seguire il match tra Sinner e Rublev, valevole per le semifinali del torneo di Vienna (LEGGI TUTTO...)

Vienna