Sinner-Medvedev, un game infinito e storico al terzo set: cosa è successo

VIENNA (AUSTRIA) - Grande spettacolo nella finale dell'Atp di Vienna tra Sinner e Medvedev , che ha visto il trionfo dell'altoatesino al terzo set. I due rivali, rispettivamente numero 4 e 3 del ranking mondiale, hanno dato vita ad un vero e proprio show per tutti gli appassionati del tennis. In particolare i due si sono scatenati nel quarto game del terzo set , che entrerà di diritto nella storia.

Sinner-Medvedev show: 32 punti in un game infinito!

Sul punteggio di 2-1 per Sinner, il quarto game ha regalato puro spettacolo. Alla Wiener Stadthalle il pubblico è stato testimone di un game infinito, che si è risolto dopo ben 32 punti giocati, durando più di 20 minuti totali. A prendersi il game e il break è stato proprio Sinner, alla sua nona occasione: l'altoatesino è rimasto in partita ed ha sfruttato due errori di Medvedev per chiudere uno scambio lunghissimo e storico per la sua lunghezza. Alla fine l'altoatesino è riuscito a chiudere questo show con il trionfo nel terzo set, conquistando il titolo e battendo di nuovo il russo.