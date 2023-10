Diretta Sinner-Medvedev: segui la finale dell'Atp di Vienna LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner a caccia del suo quarto titolo in un 2023 da favola. Dopo aver vinto i tornei di Montpellier, Toronto e Pechino l'azzurro numero 4 del mondo sfida oggi (29 ottobre, ore 14) il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking) nella finale dell'Atp 500 di Vienna . Segui la diretta del match...

14:45

Sinner ristabilisce l'equilibrio: 4-4

L'altoatesino recupera dallo 0-15 con tre punti consecutivi. Sul 40-30, l'azzurro chiude poi il game con un bel dritto lungolinea.

14:41

Medvedev non ci sta: 4-3

Il russo chiude il game a 15 e si riporta avanti nel match.

14:38

Sinner ritrova la parità: 3-3!

Rimonta completata per l'azzurro che vince ai vantaggi un game equilibratissimo, chiuso con una prima vincente.

14:32

Controbreak Sinner: 2-3

Reazione da applausi per l'altoatesino che piazza il controbreak a zero e sfrutta un iniziale doppio fallo di Medvedev.

14:29

Medvedev, ecco il break: 3-1

Sotto 0-30, il russo recupera lo svantaggio complici due errori dell'azzurro con lo smash.

14:22

Medvedev rimette la freccia: 2-1

Game a zero per il russo, chiuso con il terzo ace in soli tre turni di battuta.

14:21

Sinner pareggia subito i conti: 1-1

L'altoatesino inizia il turno di battuta salendo sul 30-0, Medvedev reagisce ma Jannik chiude il game con due punti che riportano il match in parità.

14:17

Medvedev, che partenza: 1-0

Il russo va subito 30-0 ma Sinner recupera fino al 30-30. Il moscovita russo però fa suo il primo turno di battuta con un ace e un vincente di dritto.

14:12

Al via la finale dell'Atp Vienna!

È iniziato l'ultimo atto del torneo austriaco: Medvedev al servizio.

14:08

Sinner vince il sorteggio: al via il riscaldamento

L'azzurro vince il sorteggio: ha scelto di rispondere. Ora il classico riscaldamento pre-partita e poi avrà inizio l'attesissima finale.

14:05

Sinner e Medvedev in campo

I due giocatori fanno il loro ingresso sul cemento del Centre court del Wiener Stadthalle, accolti dalla standing ovation del numeroso pubblico presente sugli spalti.

14:00

Sinner-Medvedev, è tutto pronto a Vienna

Ci siamo: sta per alzarsi il sipario sull'attesa finale del torneo Atp 500 tra l'azzurro e il russo.

13:45

Parigi Bercy, Arnaldi non ci sarà

Il Masters 1000 parigino, che partirà domani (30 ottobre) e che vedrà protagonisti Sinner e Medvedev, perde il 22enne sanremese che annuncia il forfait: avrebbe dovuto disputare il primo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka.

13:30

Attento Sinner, Medvedev non vuole fermarsi: il motivo

Il 2023 è stato finora un anno d'oro per il tennista russo: 64 le partite vinte per il 27enne moscovita, una in più dell'asso spagnolo Carlos Alcaraz.

13:15

Sinner e un record speciale nel mirino: ecco quale

Qualora Jannik trionfasse a Vienna, arriverebbe a quota 10 tornei Atp conquistati. Staccherebbe Fabio Fognini e agguanterebbe Adriano Panatta che però vanta la vittoria di un torneo Slam, il Roland Garros del 1976.

12:55

Medvedev ha già vinto a Vienna

Daniil Medvedev è il detentore del titolo del torneo austriaco. Lo scorso anno il tennista russo trionfò in finale in tre set contro il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in una partita durata 2 ore e 10 minuti. Nei quarti di finale del torneo Daniil Medvedev eliminò Jannik Sinner, oggi pronto a prendersi una bella rivincita davanti allo stesso pubblico.

12:45

Sinner-Medvedev, il bilancio premia il russo

Quello odierno sarà l'ottavo confronto tra i due tennisti: il bilancio vede nettamente in vantaggio il russo Daniil Medvedev che fin qui ha vinto sei dei sette confronti. Tuttavia, l’ultimo incrocio ha visto trionfare Jannik Sinner che tre settimane fa ha battuto l’avversario nella finale del torneo Atp di Pechino. L’azzurro ha perso due finali contro il russo nel 2023: a Miami e a Rotterdam. In precedenza altre quattro vittorie di Medvedev.

12:30

Sinner-Medvedev: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sinner e Medvedev, finale dell'Atp 500 di Vienna, sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)