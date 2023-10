Tennis, Sinner-Medvedev finale Atp Vienna: dove vederla in tv e l’orario della partita

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner affronta oggi pomeriggio nella finale del torneo ATP 500 di Vienna il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno del tabellone. In semifinale il tennista azzurro ha sconfitto Rublev in due set.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

La partita in programma alla Wiener Stadthalle si potrà seguire in diretta su Sky Sport Tennis e Supertennis. E su streaming si potrà vedere sulle piattaforme Sky Go, NOW e SupertenniX.

L’orario della finale

La finale Sinner-Medvedev in programma questo pomeriggio a Vienna inizierà alle ore 14. I due tennisti si affrontano per la quarta volta in questo anno solare.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Jannik Sinner ha vinto un solo confronto nel sette precedenti con il russo Medvedev. Il tennista altoatesino si è imposto nell’ultimo confronto diretto, disputato a Pechino che ha consegnato il successo finale all’azzurro.