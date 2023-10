Diretta Musetti-Dimitrov, segui la sfida a Parigi-Bercy LIVE

Debutto a Parigi-Bercy per Lorenzo Musetti , che entra in scena al primo turno per sfidare Grigor Dimitrov . L'azzurro ritrova il bulgaro nell'ultimo Masters 1000 della stagione, dopo la vittoria di una settimana fa nel primo turno di Vienna. Segui la sfida in diretta .

20:27

Dimitrov vince il primo set

Il bulgaro chiude tenendo il servizio con il punteggio finale di 6-2. Dopo il 2-2 Musetti è crollato, concedendo due palle break e non riuscendo a reagire: servirà ora una reazione nel secondo set per restare in partita.

20:21

Altro break Dimitrov, 5-2

Crolla Musetti, che sbaglia il rovescio e concede il secondo break al bulgaro, ormai vicinissimo a vincere il primo set.

20:15

Dimitrov allunga, 4-2

Altre prime vincenti per il bulgaro che chiude il turno in servizio e allunga su Musetti, ora in difficoltà.

20:11

Break Dimitrov, Musetti sotto 3-2

Alza l'intensità il bulgaro, prima tenendo il servizio con il primo ace della partita e poi trovando un pesante break a zero che cambia totalmente l'inerzia della partita.

20:04

Musetti resta avanti, 2-1

Prova a mettere pressione Dimitrov, ma l'azzurro chiude con una prima vincente il suo turno in servizio tornando avanti.

20:00

Dimitrov si difende, 1-1

Reazione immediata del bulgaro che non concede occasioni per il break e ristabilisce la parità.

19:56

Si parte! Musetti tiene subito il servizio

Primo game complicato per Musetti, che inizia al servizio. L'azzurro è costretto subito ad annullare una palla break di Dimitrov prima di chiudere tenendo la battuta.

19:45

Musetti-Dimitrov, come seguirla in tv o streaming

Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida tra l'azzurro e il bulgaro. LEGGI TUTTO

19:42

Musetti-Dimitrov in campo

Scendono in campo i due sfidanti: ora il sorteggio, il riscaldamento e poi inizierà la sfida.

19:33

Musetti-Dimitrov sta per iniziare

Si chiude la sfida tra Djere-Van Assche (6-7 6-4 6-4): è il momento del debutto di Musetti.

19:28

Parigi-Bercy, sorteggio durissimo per Musetti

Sorteggio decisamente sfortunato per l'azzurro nell'ultimo Masters 1000 della stagione: non solo la rinvicita contro un Dimitrov in forma, ma il possibile pericolo Medvedev al secondo turno.

19:22

Musetti-Dimitrov, manca poco all'inizio della sfida

Il debutto dell'azzurro avverrà sul court 1 tra pochi minuti: la sfida tra Thompson e Nishioka è stata spostata su un altro campo, quindi Musetti dovrà aspettare solo la conclusione di Djere-Van Assche.

19:20

Parigi-Bercy, Musetti sfida Dimitrov

Una settimana dopo la vittoria a Vienna, Musetti ritrova Dimitrov nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy.