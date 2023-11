Alcaraz shock: ecco da quanto non perdeva all'esordio

Alcaraz subito ko a Parigi-Bercy

Il campione di Wimbledon è stato infatti superato all'esordio del torneo parigino dal russo Roman Safiullin, autore di una prestazione maiuscola e vittorioso per 6-3 6-4. Per Alcaraz è la prima sconfitta all'esordio da Astana 2022 quando fu superato in due set (5-7, 3-6) dal belga David Goffin. Questa sconfitta lancia Novak Djokovic verso la conquista della prima posizione nel ranking di fine 2023.