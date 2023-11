Medvedev, gestaccio volgare al pubblico francese. Poi lo sfottò: “Sono bellissimi…”

PARIGI (FRANCIA) - Prosegue il momento negativo per Daniil Medvedev. Il russo, terzo giocatore al mondo e reduce dalla sconfitta nella finale dell'Atp Vienna contro Jannik Sinner, cade anche nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il bulgaro Grigor Dimitrov che, all'esordio, aveva estromesso dal torneo francese l'azzurro Lorenzo Musetti. Il 27enne moscovita, in preda al nervosismo per la sconfitta rimediata contro il classe 1991 di Haskovo e beccato dal pubblico di casa, perde la testa e si rende protagonista di un gesto clamoroso, destinato a far discutere.