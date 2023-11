Sinner, uno Slam nel 2024: "Ecco come sto lavorando con il mio team"

Jannik Sinner si sta godendo il suo momento magico, con la voglia e l’ambizione di non fermarsi più. La ciliegina sulla torta per chiudere in bellezza il 2023 sono le Nitto Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis: “Innanzitutto mi fa piacere essere lì - dice Jannik in un’intervista a Sky Sport - è la prima volta che mi sono qualificato, Torino sarà un appuntamento molto importante per me, anche perché sarà in Italia, con tanti tifosi e cercherò di fare un’ottima prestazione. Guardando anche alla stagione, mi sento contento di essere lì, per cercare di andare più lontano possibile. Vediamo, non so dire come andrà, ma ovviamente darò il 100 percento”. C’è tantissima attesa per vedere Sinner a Torino: dopo aver battuto anche il numero 3 Medvedev a Vienna, Jannik è tra i favoriti. Al momento può giocarsela con tutti.

Sinner, ora il sogno è uno Slam

Sinner però non si accontenta e pensa già al 2024. Il grande obiettivo adesso è prendersi uno Slam. Contro Medvedev agli Atp 500 di Vienna ha vinto in 3 ore e 4 minuti di battaglia dimostrando di aver fatto passi da gigante anche dal punto di vista fisico: “È vero che tutto il lavoro che stiamo facendo lo sappiamo solo io e il mio team - ha commentato Sinner - ci alleniamo davvero tanto e se sappiamo quanto lavoro c’è dietro, condividere questa vittoria (su Medvedev, ndr) con tutto il team per me vuol dire tanto. Però sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare per massimizzare tutti gli aspetti, fisico, mentale, anche tennis e tutto il resto. Sarà molto importante la preparazione per l’anno prossimo, credo che possiamo fare un grande passo in avanti soprattutto nella parte fisica, anche se comunque mi vedo da fuori e so che sono pronto fisicamente per combattere con i migliori al mondo, ovviamente sono contento di quello che ho fatto, però secondo me c’è ancora tanto lavoro da fare”. Jannik ha grandi ambizioni.