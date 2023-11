Sinner-De Minaur a Parigi-Bercy: orario e come vederla in tv e streaming

Sinner-De Minaur, data e orario

La sfida tra Sinner (n.4 del ranking Atp) e il 24enne australiano Alex De Minaur (n.13 Atp e reduce dalle vittorie contro Andy Murray e Dusan Lajovic sul cemento francese) è in programma oggi (giovedì 2 novembre) sul campo centrale del 'Palais omnisport' di Parigi-Bercy. La partita è stata inserita nella sessione pomeridiana dopo Bublik-Dimitrov, Van de Zandschulp-Rublev e Tsitsipas-Zverev e avrà inizio non prima delle ore 17:00.

Sinner-De Minaur, dove vederla in tv e streaming

Sinner-McDonald, sfida valevole per il terzo turno (ottavi di finale) del Masters 1000 di Parigi-Bercy, verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sarà inoltre possibile vedere la partita in diretta streaming su Sky Go e sul servizio live on demand di NOW.

Sinner-De Minaur, i precedenti

Sinner e De Minaur si sono sfidati in ben cinque occasioni, tutte e cinque conclusesi con la festa del tennista altoatesino. L’ultimo successo risale a pochi mesi fa, quando Jannik vinse il suo primo Masters 1000 a Toronto battendo in finale proprio l'australiano, lo scorso 13 agosto, con il punteggio di 6-4, 6-1.