Sinner in campo a notte fonda, il durissimo attacco di Bertolucci: "Vergogna"

PARIGI - Chi ha seguito tutta la partita di Sinner contro McDonald a Parigi, fino alle tre di notte, s'è goduto a pieno il debutto vincente di Jannik al Masters 1000 francese, ma certo che forse non si immaginava di fare così tardi. Il match dell'azzurro era previsto come ultimo della giornata e s'è concluso a notte fonda, complicando il recupero fisico e la programmazione della giornata successiva di lavoro (allenamenti, pasti, warm up). Un fatto che ha mandato su tutte le furie l'ex tennista Bertolucci.