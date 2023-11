Ansia Sinner dopo la notte a Parigi: "Non so se giocherò gli ottavi"

PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner potrebbe clamorosamente saltare l'appuntamento con gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy . Reduce dalla nottata contro Mackenzie McDonald , conclusasi dopo tre set alle 2:37 , l'altoatesino ha messo in dubbio la sua presenza questa sera (2 novembre), non prima delle ore 17:00 , contro Alex De Minaur : " Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò ".

Sinner, la denuncia di Cahill

Il numero 4 del mondo critica senza remore l'organizzazione del Masters 1000 parigino, che ha programmato ben sei partite dalle ore 11:00 della mattina sul Centrale. Sfide che poi si protraggono fino a notte inoltrata. Una criticità oggettiva: il 22enne di San Candido, tra massaggi e allenamento defaticante post match contro McDonald, è andato a letto solo alle 5 di questa mattina e, nel pomeriggio, sarà appunto impegnato nella sessione pomeridiana (non prima delle ore 17:00) contro De Minaur. Una situazione al limite commentata così dall'allenatore del numero 4 del mondo, Darren Cahill: "Felice per la vittoria di Jannik, ma non c'è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi".

Sinner, Ruud rincara la dose: "Che farsa!"

Chi non risparmia critiche all'organizzazione del Masters 1000 parigino è il norvegese Casper Ruud, fresco di eliminazione in due set (5-7, 4-6) contro l'argentino Francisco Cerundolo. Un ko pesante che gli ha impedito l'accesso alle Atp Finals: "Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile, quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina. 14,5 ore per recuperare... che farsa".