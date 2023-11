Atp Parigi-Bercy, Dimitrov primo semifinalista: Hurkacz ko

PARIGI (FRANCIA) - È Grigor Dimitrov il primo semifinalista al 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp Masters 1000 della stagione, con montepremi complessivo pari a 5.779.335 euro, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy . Il 32enne bulgaro ha eliminato nei quarti di finale il polacco Hubert Hurkacz dopo tre combattuti set: 6-1, 4-6, 6-4 il punteggio finale dopo un'ora e 40' di gioco. Per il polacco, testa di serie numero 11 del torneo parigino, svaniscono definitavamente le chance di qualificazione alle Finals di Torino . Dimitrov si giocherà l'accesso in semifinale contro il greco Tsitsipas : il classe 1998, n.6 Atp, ha infatti battuto in due set (6-3, 6-4) il russo Khachanov , 15° giocatore del mondo.

Atp Parigi-Bercy, le altre partite di giornata

Archiviate le prime due partite, il programma dei quarti di finale del Masters 1000 parigino prosegue con l'attesa sfida che vedrà impegnato Novak Djokovic contro il campione in carica, il danese Holger Rune, nel remake della finale 2022: si sfideranno sul Centrale non prima delle 19:30. Chiude la giornata il match tra De Minaur (qualificato senza scendere in campo, complice il ritiro di Sinner) e Rublev: la partita inizierà non prima delle ore 20:30.