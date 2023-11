Diretta Sinner: ritiro a Parigi, è bufera. Segui tutte le reazioni LIVE

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner non scenderà in campo oggi pomeriggio contro l'australiano De Minaur negli ottavi di finale del torneo Master 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano aveva concluso il match in programma ieri alle 2.37 di notte a causa di un calendario assurdo proposto dagli organizzatori del torneo: segui la diretta

16:10

Bertolucci: “Tennisti poco compatti, paga solo Sinner"

Paolo Bertolucci, ex campione di tnnis e oggi talent di Sky Sport ha commentato il ritiro di Jannik Sinner polemizzando con i suoi colleghi. "Una situazione del genere si era presentata in passato e continua a ripresentarsi senza che l’Atp faccia nulla -sottolinea Bertolucci - capirei se Bercy fosse condizionato dalle condizioni atmosferiche, come può accadere per altri tornei ma non è questo il caso. I tennisti - vista la situazione - sarebbero dovuti andare tutti dagli organizzatori per sollevare il problema. Invece oggi paga solo Sinner. Mi chiedo, chi sarà il prossimo?"

15:55

L'annuncio di Sinner

Alla fine, è arrivata l'ufficialità del ritiro di Jannik Sinner. Il tennista pochi istanti ha pubblicato poche righe nelle quali spiega il motivo del forfait. "Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro dalla partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le tre del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e per il mio corpo. Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino. Forza!".

15:50

Il sito del torneo Masters 1000 non ha ancora ufficializzato il ritiro di Sinner

Il ritiro di Sinner Il sito ufficiale del torneo Rolex Paris Masters non ha ancora ufficializzato il ritiro di Jannik Sinner: travolti dalle polemiche, gli organizzatori stanno cercando di prendere tempo, ma il tennista italiano non tornerà indietro nelle proprie intenzioni dopo essere stato penalizzato in maniera incredibile.

15:30

L’Equipe: “Sinner si ritira, non vuole correre rischi”

Il quotidiano francese l’Equipe pubblica la notizia del ritiro di Jannik Sinner spiegando che l’azzurro “non è riuscito a recuperare dalla stanchezza per il match vinto contro Mackenzie McDonald in tre set per 6-7 (6), 7-5, 6-1 e terminato alle 2.37 di questa notte”. Già qualificato per il Master che si svolgerà a Torino tra 10 giorni, “Sinner ha preferito non correre rischi, pertanto De Minaur accede direttamente ai quarti di finale dove affronterà il russo Andrey Rublev”.

15:20

Sinner alle Finals da numero 4 del mondo

La vittoria all’esordio nel torneo Master 1000 di Parigi-Bercy contro Mackenzie McDonald garantisce a Jannik Sinner la certezza di presentarsi alle ATP Finals da n°4 del ranking mondiale. Questo consentirà al tennista azzurro di evitare il russo Daniil Medvedev e uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic nel girone iniziale.

15:05

Sinner, primo e ultimo successo a Parigi-Bercy

La prima vittoria in assoluto al torneo Master 1000 di Parigi-Bercy è stato anche l'ultimo in questa edizione. Jannik Sinner non aveva mai vinto una partita nel torneo francese, e considerando il ritiro già annunciato per la sfida odierna, il successo di questa notte resterà anche l'ultimo, almeno fino alla prossima edizione. Sempre che Sinner - dopo il trattamento ricevuto - decida ancora di prendere parte al torneo. Fra pochi giorni il tennista altoatesino sarà di nuovo in campo... LEGGI TUTTO

14:45

Ruud attacca gli organizzatori: “Brava Atp, che barzelletta!”

Anche il norvegese Ruud ha polemizzato sul proprio profilo social con gli organizzatori del torneo: "Brava Atp - scrive Ruud su X - un modo per aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a riprendersi ed essere il più pronto possibile quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina 14,5 ore per recuperare. Che barzelletta".

14:30

Panatta sta con Sinner

L’ex campione di tennis Adriano Panatta critica l’organizzazione del torneo Master 1000 di Parigi-Bercy senza mezzi termini. "Ha ragione Sinner - afferma Adriano Panatta - gli organizzatori del torneo devono cambiare perché non è la prima volta che succede. Sono orari che non esistono perché sbilancia il metabolismo. Le 2.30 non è un orario per giocare a tennis". LEGGI TUTTO