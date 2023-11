Rabbia Djokovic, il gesto infastidito con il pubblico dopo il tie break con Rune

PARIGI - Non si fermano i momenti di tensione tra Novak Djokovic e il pubblico francese del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo quanto successo nel match contro Griekspoor, con la strepitosa reazione del serbo ai fischi , anche nel quarto di finale contro Rune i tifosi si sono scagliati contro il numero 1 del mondo.

Djokovic, la reazione ai fischi del pubblico

Partita molto intensa sul Court Central, con il primo set vinto dal serbo per 7-5 e il secondo chiuso in favore del danese al tie-break. Al termine dello scambio, Djokovic ha preso la sua borsa decidendo di sfruttare il suo toilet break. La scelta è stata decisamente non gradita dal pubblico, che ha cominciato a fischiarlo. Nole è rimasto prima sorpreso dai fischi, reagendo poi con un ghigno infastidito e un sorriso ironico. Prosegue dunque il complicato rapporto tra Djokovic e il pubblico francese.

Djokovic vola in semifinale

Nonostante la tensione con il pubblico, Djokovic ha conquistato la semifinale del torneo, ultimo Atp Masters 1000 della stagione. Il serbo ha avuto la meglio sul danese Holger Rune, numero 6 del seeding, al terzo set chiudendo con il punteggio di 7-6 6-7(3) 6-4 in 2 ore e 50 minuti.