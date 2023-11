Djokovic da sogno: batte in due set Dimitrov e vince l'Atp Parigi-Bercy

BERCY (PARIGI) - Ancora una volta lui, eterno campione. Novak Djokovic vince ancora e si aggiudica il suo 40° Master 1000 in carriera battendo in finale Grigor Dimitrov. Il serbo, che anche questa volta ha battibeccato con il pubblico francese, si è imposto sul tennista bulgaro per 6-4, 6-3.