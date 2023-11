Djokovic sfotte il pubblico di Parigi: il gesto polemico in finale con Dimitrov

BERCY (PARIGI) - Si sta svolgendo a Bercy la finale dell'ultimo Master 1000 della stagione tra Djokovic e Dimitrov con il serbo in vantaggio nel primo set. Gli animi si sono però subito accesi soprattutto per un gesto di Djoko , con polemica annessa, nei confronti del pubblico di Parigi.

Djokovic, il gesto polemico nel primo set

Per la gran parte del primo set il pubblico presente sugli spalti ha tifato per Dimitrov fischiando e disturbando a più riprese Djokovic. Per questo quando il serbo si è aggiudicato il primo set si è girato verso gli spalti e con un gesto eloquente ha chiesto gli applausi del pubblico mettendosi il dito vicino all'orecchio. Già nel match contro Griekspoor Nole aveva ricevuto i fischi del pubblico francese per aver deciso di sfruttare il suo toilet break tra il secondo e il terzo set. Oggi un altro gesto che conferma un feeling mai sbocciato.