Il gesto a sorpresa di Djokovic: Dimitrov in lacrime, lui prende una decisione

BERCY (PARIGI) - Novak Djokovic insuperabile. Il campione serbo ha vinto il Master 1000 di Parigi-Bercy battendo in finale il bulgaro Dimitrov imponendosi per 6-4, 6-3. Una gara dominata da Nole che alla fine del match ha dimostrato ancora una volta di essere un campione non solo in campo ma anche fuori.