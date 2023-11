Sonego passa il primo turno a Metz: eliminato Giron in tre set

METZ (Francia) - Lorenzo Sonego ha superato il primo turno sul campo centrale del torneo Atp 250 di Metz. L’azzurro ha fatto fuori l’americano Marcos Giron, piegato in tre set con il punteggio 6-2 3-6 6-7. E’ stata una battaglia durata 2 ore e 17 minuti. Un successo non scontato, arrivato al tie break dell’ultimo e decisivo set, che consolida la posizione di Sonego, detentore del torneo che si gioca indoor sul cemento francese. L’anno scorso Sonego aveva avuto la meglio in finale su Alexander Bublik per 7-6 6-2, ottenendo il sesto titolo della sua carriera. Tra l’altro aveva superato Hurkacz, all’epoca nella top 10. Adesso un semaforo verde al pronti via della nuova edizione. Nel prossimo turno l'azzurro incontrerà il vincente tra Gaston e Shelbayh.