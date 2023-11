Fognini non si ferma più: domina Sonego e vola in semifinale a Metz

METZ (FRANCIA) - Mentre a Torino sale l'attesa per le Atp Finals ( sorteggiati già i gironi ) che vedranno anche Jannik Sinner tra i protagonisti, a Metz continua il momento magico di Fabio Fognini che conquista il pass per le semifinali.

Fognini domina Sonego: in semifinale c'è Humbert

In tabellone con una wild card, dopo aver battuto in due set il brasiliano Seyboth Wild al debutto nell'Atp 250 francese e aver poi eliminato la testa di serie n.5 Bublik, il 36enne ligure si è ripetuto nei quarti superando in due set (6-1, 6-2) il torinese Lorenzo Sonego (n.6 del tabellone) in un derby tutto azzurro. In semifinale Fognini troverà il francese Ugo Humbert (n. 23 Atp e 4 del tabellone), che ai quarti ha invece sconfitto il connazionale Harold Mayot.