Diretta sorteggi Atp Finals Torino: tabellone e gironi, chi affronta Sinner LIVE

TORINO - Ci siamo, le Nitto Atp Finals di Torino stanno per prendere il via. Si parte domenica 12 novembre fino al 19, per una settimana sarà grande tennis con i migliori 8 tennisti della stagione, tra cui anche il nostro Sinner . Oggi (giovedì 9 novembre) vanno in scena i sorteggi del tabellone: segui tutto in diretta .

I numeri di Sinner: tabù Djokovic, a secco con Rune

Sinner non ha mai vinto contro Djokovic (tre sconfitte su tre, l'ultima in semifinale nello scorso Wimbledon), né con Rune (0-2, sempre in semifinale prima a Sofia 2022 e poi a Montecarlo 2023). Due invece i successi in sette confronti con Tsitsipas, con l'ultimo match che ha visto l'azzurro imporsi a Rotterdam.

I gironi: Sinner con Djokovic

GRUPPO VERDE

Djokovic

Sinner

Tsitsipas

Rune

GRUPPO ROSSO

Alcaraz

Medvedev

Rublev

Zverev

Inizia il sorteggio!

Ci siamo, inizia ora il sorteggio delle Finals!

I numeri delle Atp Finals: debutto per Alcaraz e Rune

Per Alcaraz e Rune si tratta del debutto nel torneo: sono così 146 i giocatori che hanno partecipato alle Nitto Atp Finals in 54 edizioni. Djokovic è alla sua 16esima partecipazione, secondo solo a Roger Federer (17), e vanta 6 successi compreso quello dell'ultima edizione con un record di 46 partite giocate e 17 sconfitte.

I precedenti di Sinner alle Atp Finals

Per Sinner, che si è allenato in questi giorni, è la prima qualificazione alle Atp Finals. Nel 2021 partecipò come riserva al posto di Berrettini e in quell'occasione Jannik vinse al debutto contro Hurkacz e poi perse contro Medvedev, salutando già nella fase a gironi.

Il montepremi delle Finals

Le Atp Finals prevedono un montepremi mai visto prima: 14 milioni di euro è il bottino complessivo, oltre 4 milioni invece andranno a chi trionferà.

La conferenza stampa prima dei sorteggi

Ci vorrà ancora un po' di tempo per il live dei sorteggi perché prima ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

La profezia di Binaghi su Sinner

Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, crede nelle potenzialità di Sinner alle Atp Finals e lancia una profezia. LEGGI TUTTO

Come saranno i due gironi

I due gironi saranno formati in questo modo:

Attesa per l'avversario di Sinner

Siamo in attesa di scoprire cosa diranno i sorteggi e quali avversari pescherà Sinner. Tra pochi minuti si parte.

Gli 8 tennisti alle Finals

Di seguito la lista degli 8 tennisti che si contenderanno le Finals a Torino: Novak Djokovic (1), Carlos Alcaraz (2), Daniil Medvedev (3), Jannik Sinner (4), Andrey Rublev (5), Stefanos Tsitsipas (6), Alexander Zverev (7) e Holger Rune (8).

A che ora i sorteggi delle Atp Finals

Dalle ore 15, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, si aprirà la cerimonia dei sorteggi del tabellone delle Atp Finals. Verranno sorteggiati gli incroci dei due gironi (Verde e Rosso): sale l'attesa per scoprire il primo avversario di Sinner.

Torino