Atp Finals Torino, Sinner contro Tsitsipas: data, orario e dove vederla in tv

TORINO - Dopo il sorteggio dei due gironi sale l'attesa per il via delle Atp Finals di Torin o, dove dal 12 al 19 novembre si sfideranno gli otto migliori tennisti della stagione tra i quali c'è anche l'azzurro Jannik Sinner . L'altoatesino (numero 4 del ranking mondiale), è stato inserito nel Gruppo Verde e debutterà contro il greco Stefanos Tsitsipas (il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune gli altri due avversari del raggruppamento).

Quando si gioca Sinner-Tsitsipas: data e orario

Il match tra Sinner e Tsitsipas è in programma nella prima giornata delle Atp Finals di Torino, domenica 12 novembre, e sarà la prima partita del singolare. La sfida è stata inserita nella sessione pomeridiana (non prima delle ore 14:30) e seguirà quella di doppio tra Wesley Koolhof (Ned)/Neal Skupski (Gbr) e Rinky Hijikata (Aus)/Jason Kubler (Aus, 8) della sessione mattutina.

Atp Finals Torino: il programma del 12 e 13 novembre

Sinner-Tsitsipas: dove vederla in tv e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Sinner e Tsitsipas in diretta tv su Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle Atp Finals di Torino (mentre un singolare al giorno sarà visibile in chiaro su Rai 2, che trasmetterà anche una semifinale e la finale). Il match tra l'altoatesino e il greco potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV, che trasmetteranno tutti gli incontri (con un singolare al giorno su Rai Play).