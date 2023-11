Sinner e la profezia di Binaghi: “Ecco cosa succederà alle Finals”

TORINO - Cresce l'attesa per le Nitto Atp Finals . Uno dei protagonisti del 'torneo dei maestri' sarà senza dubbio Jannik Sinner , che si presenta al prestigioso appuntamento di Torino da numero 4 del mondo . Un punto di partenza per il 22enne di San Candido, sul quale il presidente della Fitp , Angelo Binaghi , scommette senza alcun dubbio: "Ero consapevole che il lavoro fatto sul settore tecnico avrebbe portato frutti a breve, ma rispetto a quelle speranze siamo andati oltre: perché non si tratta più soltanto di augurarsi che tennisti italiani riescano a qualificarsi per la manifestazione. Adesso abbiamo un giocatore come Sinner che è uno dei grandi favoriti del torneo ", le parole del numero uno federale .

Nitto Atp Finals, Binaghi ci crede: "Sinner a Torino può vincere"

Il presidente della Fitp poi aggiunge: "Sinner? Il ragazzo ha spalle forti. Queste sono senza dubbio le Finals di Sinner, non soltanto perché può davvero vincerle. Da Wimbledon, in pratica da quando c'è stata la certezza che si sarebbe qualificato, abbiamo lavorato per garantire lo sfogo ideale alla passione che lo accompagnerà, come testimonia il sold out che abbiamo già quasi raggiunto", spiega il numero uno federale: "Perciò abbiamo migliorato il Fan Village e incrementato tutti i servizi accessori". Poi il ricordo del 2021 quando l'altoatesino subentrò all'infortunato Berrettini: "Due anni fa, quando giocò da riserva, tremai al suo ingresso in campo per il boato della gente", la rivelazione di Binaghi. "Sinner deve confermarsi coi risultati e sono certo che ci riuscirà. Grazie a Sinner, possiamo immaginare di accrescere la popolarità del tennis ai livelli del calcio, che da decenni resta il modello e l'esempio di riferimento", la speranza del presidente federale.