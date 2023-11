Sinner a Torino per le Finals: "Quest'anno sarà diverso". C'entra Berrettini

TORINO - Cresce l'attesa per le Nitto Atp Finals : si parte domani (9 novembre) dalle ore 15 con i sorteggi che determineranno la composizione dei due gironi fino a domenica 12 quando si alzerà il sipario sulla competizione con le prime partite . Tutti i riflettori sono però puntati su Jannik Sinner che, tra un allenamento e l'altro, si è ritagliato del tempo per visitare l'Istituto di ricerca contro il cancro di Candiolo.

Sinner: "Torino? Che accoglienza! Su Berrettini..."

Il 22enne altoatesino, testa di serie numero 4 e alla sua seconda partecipazione dopo quella del 2021, si prepara al torneo di Torino con un'unica certezza: non incontrerà Daniil Medvedev. "Come sempre Torino è una città molto accogliente, sono molto contento di tornare qui", sottolinea Jannik ai microfoni di Sky Sport. "Mi piace tanto. Due anni fa ho giocato due partite alle Finals, ma giocai dopo l'infortunio di Berrettini e non era la condizione migliore. Quest'anno sarà sicuramente diverso. Sono contento di essere qua, vediamo come andrà".