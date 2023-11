Nitto ATP Finals, guida completa per i sorteggi: chi può sfidare Sinner?

Tutto pronto per le Nitto ATP Finals di Torino che quest’anno vedranno Jannik Sinner grande protagonista. Domani alle 15 andranno in scena i sorteggi e domenica comincerà l’evento con le prime partite. Il percorso per arrivare alla finale sarà lungo e difficile, ma non impossibile per il tennista italiano numero 4 nel ranking. Anche perché la formula del torneo, con i gironi iniziali, permette anche di qualificarsi perdendo una partita, vediamo meglio come funziona.