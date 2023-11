Sinner fa slittare "Un professore": la risposta di Alessandro Gassman sui social è inaspettata

Un caso nazionale, il vero centro di attrazione mediatico della settimana in corso. Questo è Jannik Sinner che ha un superpotere in più, oltre a muovere la racchetta come pochi altri al mondo: quello di far spoostare i palinsesti dei principali canali televisivi italiani. Dalla Rai a Mediaset, è una corsa per stravolgere il programma per non ritrovarsi penalizzati negli ascolti, già quasi certamente monopolizzati dal nostro campione che stasera a Torino sfiderà Rune per l'accesso alle semifinali delle Nitto ATP Finals.