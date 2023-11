Sinner e il paragone pazzesco di Panatta: "Mi ricorda Borg per una cosa"

"C'è una cosa che accomuna Jannik Sinner a Bjorn Borg". Un accostamento forse eccessivo, forse no. Almeno a sentire Adriano Panatta che durante la diretta tv Rai della sfida delle Nitto ATP Finals tra il campione azzurro e Rune si lascia andare a un paragone di tutto rispetto. "Contro Borg c'ho giocato 12-13 volte e l'ho visto giocare altre 100. Bene, non si è mai lamentato. Mai. Quando sbagliava una palla. vabbè che non sbagliava mai, ma ogni volta che faceva un errore non faceva una piega. Sinner mi ricorda Borg come carattere".