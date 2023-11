Sinner, la confessione dopo la finale con Djokovic: “Io stanco? La verità è un’altra”

MALAGA - Jannik Sinner è sbarcato in Spagna. All'arrivo a Malaga per la Coppa Davis, accolto da Feliciano Lopez all'aeroporto, il tennista azzurro si è messo a parlare della recente finale delle Finals, la partita di tennis più vista di sempre in tv in Italia. A Feliciano Lopez, ex giocatore professionista (ha vinto 4 volte la Davis in carriera con la Spagna), ora direttore del torneo delle finali di Coppa Davis, ha fatto una confessione poco più di 24 ore dal match perso con Novak Djokovic a Torino.