Bocelli fa piangere Federer: lacrime sul palco, la dedica è da brividi

ZURIGO - Momento emozionante all'Hallenstadion di Zurigo, dove è andato in scena l'ultimo concerto (che ha registrato il tutto esaurito) di Andrea Bocelli . Il tenore, poco prima della fine della sua esibizione, è venuto a sapere della presenza di Roger Federer in platea, invitandolo così a salire sul palco .

Bocelli fa piangere Federer, cosa è successo

"A quanto pare stasera abbiamo una leggenda vivente tra il pubblico, Roger Federer - le parole di Bocelli -. Per me sarebbe un onore dedicargli l'ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti. E vorrei invitarlo qui sul palco". Federer, ormai ritirato, ha accettato l'invito ed è stato accanto al cantante durante "Nessun dorma", la famosissima aria tratta dell'opera "Turandot" di Puccini. Di fronte alla bellezza della voce di Bocelli, l'ex tennista si è emozionato, scoppiando in lacrime. Il momento è stato catturato dai social ed è diventato subito virale.