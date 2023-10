Federer torna a parlare del ritiro: "Ho dato tutto". E su un possibile ritorno...

Federer: la nuova vita, il futuro e il possibile ritorno

"Mi sono divertito tantissimo durante la mia carriera - le prime parole dell'ex tennista svizzero -. Mi sento come se avessi preso un limone e lo avessi spremuto fino all'ultima goccia. Ho dato tutto quello che avevo e non ne è rimasto più nulla”. Sulla sua nuova vita e sul suo futuro: "Ora sono solo un super fan del tennis come tutti voi. Ma che ho fatto. Ovviamente mi mancano questi momenti, ma ora è iniziato un altro capitolo e l'ultimo anno è stato fantastico. Meno tennis da professionista e più tennis con i miei figli. Spero che in futuro potrò giocare un incontro di esibizione qui a Shanghai e in giro per il mondo, così da poter giocare di nuovo davanti a tutti voi”. Infine sulla suggestione di un possibile ritorno: "Non ci sarà mai un ritorno, sono estremamente felicemente in pensione. Non si può tornare indietro su questa decisione".