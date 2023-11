Coppa Davis, Sonego non dimentica Arnaldi: "Ha dato l'anima"

MALAGA (SPAGNA) - Cuore azzurro per Lorenzo Sonego , che nonostante un problema all'inguine ha risposto presente quando capitan Filippo Volandri lo ha spedito in campo con Jannik Sinner nel doppio che a Malaga ha deciso in favore dell'Italia il quarto di finale contro l'Olanda .

"Eravamo in fiducia ed è stato bello ritrovarci in campo - ha detto il 28enne torinese dopo il match vinto insieme al suo amico contro Griekspoor e Koolhof -. Non giochiamo insieme da inizio anno ma sapevo di trovarmi bene con Sinner (vincitore anche in singolare contro Griekspoor , ndr). Non era scontato e non era facile, siamo una squadra completa. E non è facile lasciare fuori gli altri". Sonego poi non dimentica l'altro compagno di squadra Matteo Arnaldi, ko nel primo singolare contro Van De Zandschulp: "Oggi è stata davvero una vittoria di squadra, perché anche Arnaldi si meritava di vincere. Ha dato l'anima in campo e glielo dovevamo".