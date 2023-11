Italia-Serbia Coppa Davis, Sinner sfida Djokovic: quando e dove vederla in tv

Coppa Davis: risultati e dirette

Italia-Serbia, data e orario

La semifinale di Coppa Davis tra l'Italia e la Serbia si disputerà sabato (25 novembre, inizio alle ore 12) al 'Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena' di Malaga, in Spagna.

Italia-Serbia: dove vederla in tv e streaming

Il match tra gli azzurri di Sinner e la nazionale serba guidata da Djokovic, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In chiaro sarà invece visibile in diretta tv su RaiDue e in streaming su RaiPlay.

Coppa Davis, gli azzurri a disposizione di Volandri

Contro l'Olanda il capitano azzurro Filippo Volandri ha schierato Matteo Arnaldi e Jannik Sinner in singolare e Lorenzo Sonego (in compagnia del numero quattro al mondo) nel doppio. Gli altri azzurri che fanno parte della spedizione sono Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Volandri può contare anche sull'apporto di un tifoso in più: Matteo Berrettini, in questi giorni a Malaga per stare vicino ai suoi compagni.