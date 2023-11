Montepremi Coppa Davis, quanto possono vincere Sinner e gli azzurri

Coppa Davis, ecco quanto possono vincere gli azzurri

Sinner e compagni battendo l'Olanda e approdando in semifinale hanno guadagnato 860mila euro (940mila dollari) mentre la federazione ha incassato 405mila euro. Se gli azzurri dovessero battere la Serbia e quindi volare in finale il premio sale per i giocatori a 1 milione di euro (1.2 milioni di dollari) e 505mila euro per la federazione. Nel caso in cui l'Italia dovesse invece vincere la Coppa Davis il montepremi sarebbe davvero significativo: 1.6 milioni di euro da dividere tra i giocatori con la federazione che invece porterà a casa 833mila euro. Al contrario la squadra che si classificherà seconda porterà a casa 1.1milioni di euro con 570mila euro alla federazione.