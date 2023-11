Diretta Italia-Serbia: dove vedere la semifinale di Coppa Davis in tv e in streaming

MALAGA (SPAGNA) - Il grande giorno è arrivato: appuntamento con la storia per l'Italia di Filippo Volandri che sfida la Serbia nella semifinale della Coppa Davis 2023. Se il capitano azzurro deve sciogliere ancora i dubbi su chi schierare nel primo singolare (a partire dalle 11:30) con Lorenzo Musetti al momento favorito su Matteo Arnaldi, tutti i fari sono puntati sulla sfida tra Jannik Sinner e il numero uno al mondo, Novak Djokovic che, in Davis, non perde una partita dal lontano 2011 e ha inanellato ben 21 vittorie consecutive. Il rematch della finalissima delle Nitto ATP Finals, il secondo della giornata, è l'unico accoppiamento certo della serie odierna. Dubbi anche per il capitano serbo, Viktor Troicki, che dovrebbe dare ancora una volta fiducia a Miomir Kecmanovic (n.55 Atp) come primo singolarista, reduce dal sofferto successo dopo due tie-break contro Jack Draper ai quarti di finale. In caso di doppio, gli azzurri dovrebbero affidarsi al duo Sinner-Sonego che ha eliminato l'Olanda mentre nella Serbia non è da escludere la presenza del numero uno al mondo.