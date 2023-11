Bertolucci netto su Sinner: "Ecco cosa deve sperare oggi con Djokovic"

Italia-Serbia: dove vedere la semifinale di Coppa Davis in tv e in streaming

Sinner-Djokovic, i consigli di Bertolucci a Jannik

L'altoatesino ci riproverà oggi (sabato 25 novembre), a meno di una settimana di distanza, nel terzo round che andrà in scena a Malaga nella semifinale di Coppa Davis tra l'Italia e la Serbia. E a dargli un 'consiglio' ci pensa Paolo Bertolucci, che questo trofeo l'ha vinto da giocatore nel 1976 e dell'Italia è stato anche capitano: "Jannik deve giocare il match della vita - dice a poche ore dal match in un'intervista al 'Corriere del Trentino' - sperando che l’altro non sia al 100%, allora sì che può giocarsela". E Bertolucci sottolinea poi anche i progessi di Sinner: "Settimana dopo settimana il ragazzo migliora ed acquista sempre più forza e convinzione nei propri mezzi, imparando nuove soluzioni tattiche. Tutto questo fa emergere un giocatore che entra in campo alla pari con il numero due e tre del mondo".