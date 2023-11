Sinner diretta Tennis: Coppa Davis, Italia-Serbia. Sfida a Djokovic LIVE

Aggiorna

Siamo ancora qua. Djokovic-Sinner, ancora uno di fronte all'altro per la semifinale di Coppa Davis che sembra più una finale anticipata. Terzo confronto in undici giorni tra il numero uno e il numero 4 al mondo, che si sono affrontati ai gironi e poi in finale alle Nitto ATP Finals di Torino. Nole e Jannik giocheranno la seconda sfida singolare, il primo a scendere in campo sarà Musetti contro Kecmanovic. All'Italia la mitica Insalatiera manca dal 1976, quella storica vittoria che ora i tifosi a Malaga e quelli incollati davanti alla tv sognano di rivivere.

14:16 Kecmanovic si prende il primo game Quinto game consecutivo per il serbo, ora Musetti alla battuta non può sbagliare: momento cruciale del match 14:10 Musetti, così no: molla nel secondo set Musetti ha chiaramente mollato mentalmente dopo il break concesso a Kecmanovic, e ha concesso 4 game consecutivi al serbo che si è aggiudicato il secondo set 6-2. 14:05 Kecmanovic si porta sul 5-2 Mantiene il servizio e mette una bella ipoteca sul secondo set il serbo. Musetti si porta da 40-0 a 40-30 ma alla fine cede. 14:01 Break pesante Kecmanovic Al termine di un game combattutissmo, alla fine Musetti ai vantaggi concede il break a Kecmanovic. 13:48 Ancora niente break: 3-2 Serbia Kecmanovic tiene il suo turno di battuta, ancora nessun break in questo secondo set. 13:45 Musetti tiene il servizio: 2-2 Altro bel game al servizio per Lorenzo, che tiene il servizio portandosi sul 40-0 e chiudendo con un ace dopo aver concesso un solo punto a Kecmanovic. 13:41 Kecmanovic risponde ancora: 2-1 Il serbo non si distrae, e tiene il servizio. Partita molto equilibrata giocata colpo su colpo. 13:36 Musetti show! Secondo game combattuto, Musetti bravo a non concedere subito il break come nel primo set. Lorenzo chiude il game con una giocata pazzesca 13:32 Kecmanovic avanti 1-0 Il serbo riparte con un game senza sbavature al servizo. 13:28 Musetti show, primo set al tie-break 7-6 (9-7) Al tie-break Musetti parte con l’ace, il sesto in questa partita. Kecmanovic risponde e sorpassa con i suoi due servizi. Lorenzo concede un minibreak e poi se lo riprende subito con un gran dritto incrociato e un passante eccezionale, che fanno esplodere la panchina azzurra. Nel momento cruciale però, regala un punto al serbo con un doppio fallo e poi manda un rovescio a rete. Musetti, caricato da Sinner in panchina, si guadagna il 6-5 con un gran punto, poi cede alla grande giocata del serbo: 6-6. Lorenzo si guadagna un altro set point con uno smash. Kecmanovic però non molla, è ancora perfetto. Ancora un set point per Musetti con un altro punto incredibile, e stavolta non sbaglia (9-7). 13:14 Kecmanovic guadagna il tie-break Altro game impeccabile in battuta per il serbo, che vince 40-15 e si guadagna il tie-break. 13:10 Musetti tiene il servizio Grande Musetti che resiste a un grande game giocato da Kecmanovic, riuscendo alla fine a non concedergli il break. Ora il serbo al servizio per il tie-break. 13:01 Musetti strepitoso: 5-5! Nel momento più difficile Musetti strappa il servizio a Kecmanovic con un game giocato a livelli altissimi. Il serbo perde il primo turno di servizio in queste Final Eghts d Coppa DAvis. Siamo 5-5. 12:57 Musetti resiste Bravo Musetti a resistere: era sotto 15-30, ma grazie alla prima (un altro ace) è riuscito a rimontare e tenere il servizio. 12:53 Kecmanovic perfetto: 5-3 Game praticamente perfetto per Kecmanovic, che non concede nulla a Musetti. 12:50 Bravo Musetti, 4-3 Un ace in apertura, il quarto, e una bella discesa a rete nel finale consentono a Musetti di tenere il servizio e portarsi sul 4-3.

12:47 Palla break per Musetti, ma non riesce a prenderlo Prima palla break grazie a un dritto incrociato delizioso sul 30-30. Poi non riesce a imporsi e va ai vantaggi, dove cede a Kecmanovic. Occasione sciupata, ma bel game di Musetti che sta crescendo 12:40 Musetti risponde 3-2 Bellissimo l'ultimo dritto vincente con cui si prende il game, preciso e potente. 12:35 Kecmanovic tiene il servizio Bravissimo il serbo, soprattutto negli affondi a rete. Tiene serenamente il turno di battuta, 40-15. 12:31 Musetti accorcia: 2-1 Musetti soffre, ma grazie a tre ace porta a casa ai vantaggi il primo game, ed era importantissimo farlo per non lasciar scappare subito Kecmanovic. 12:22 Kecmanovic consolida il break Il serbo è impeccabile. Musetti ora non può più sbagliare. 12:19 Subito break Kecmanovic Parte male l'Italia di Musetti, che concede subito un break a Kecmanovic: il serbo fa quattro punti consecutivi. Sfida subito in salita. 12:04 Le squadre in campo Entrano in campo le squadre, ovazione a Malaga. È il momento degli inni nazionali. 12:02 Precedenti tra Musetti e Kecmanovic Musetti ha battuto Kecmanovic, numero 55 al mondo, due volte, una sul duro a Napoli in semifinale l’anno scorso. 11:54 Le parole di Djokovic su Sinner “È sempre un onore difendere questa maglia e rappresentare il mio paese. La Coppa Davis è una competizione con più tradizione e più cultura del nostro sport. Ora abbiamo da affrontare l'Italia e speriamo di vincere. Abbiamo giocato molto bene a Torino (alle Atp Finals, ndr), lui è in una forma fantastica, lo conosco bene e le due partite della scorsa settimana aiutano entrambi per prepararci bene. Ma la sfida Serbia-Italia non dipende solo da questo match. Sarà una partita difficilissima per tutti e due e con grandi emozioni”. 11:43 Le parole di Volandri sulla sfida tra Sinner e Djokovic «Sarà una partita a scacchi ancora superiore rispetto alle ultime due che abbiamo visto recentemente - ha anticipato il capitano - Nole ha imparato a capire cosa ci si può aspettare da Sinner e Jannik ha capito che le armi con cui ha battuto Djokovic nel primo match delle Finals non gli bastano più. Entrambi cambieranno qualcosa, è questa caratteristica a renderli speciali».

I tifosi di Sinner e Djokovic infiammano Malaga

11:20 Australia prima finalista L'Australia si è qualificata per la finale di Coppa Davis, la 49ª della sua storia e la seconda consecutiva, battendo la Finlandia a Malaga. Alexey Popyrin ha aperto la semifinale imponendosi per 7-6, 6-2 su Otto Virtanen, quindo Alex De Minaur ha sconfitto per 6-4 6-3 Emil Ruusuvuori, rendendpo inutile il match di doppio. L'Australia punta ora al titolo numero 29 in Coppa Davis, ma dovrà superare domenica in finale l'Italia o la Serbia, che si affrontano oggi. 11:10 L'ordine di gioco Ufficiale l'ordine di gioco Lorenzo Musetti (ITA) v Miomir Kecmanovic (SRB)

Jannik Sinner (ITA) v Novak Djokovic (SRB)

Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (ITA) v Novak Djokovic/Dusan Lajovic (SRB)

11:06 Musetti primo singolarista Ufficiale la scelta di Musetti come primo singolarista. Affronterà Kecmanovic 11:05 Italia contro la violenza sulle donne La nazionale di tennis azzurra impegnata nella semifinale di Coppa Davis contro la Serbia, scenderà in campo con un fiocco rosso sulla tuta per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

