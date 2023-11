Sinner dopo il trionfo in Coppa Davis: "È una cosa grande per l'Italia"

Coppa Davis, Sinner festeggia con i tifosi italiani

"È una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi - ha aggiunto l'altoatesino ai microfoni della Rai dopo il successo dell'Italia nella finale contro l'Australia, seguito a quelli con l'Olanda e con la Serbia di Djokovic in semifinale -. In questa stagione abbiamo sofferto ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima".