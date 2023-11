Coppa Davis, che bordata di Binaghi a Malagò: "Da lui mai un elogio"

Chissà da quanto tempo Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, voleva togliersi questo sassolino dalla scarpa. Un macigno, più che un sassolino. Subito dopo il trionfo dell'Italia in Coppa Davis, Binaghi a Sky è stato durissimo nei confronti del presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Io credo che questa Davis la dobbiamo anche dedicare un po' all'attuale presidente del Coni, Giovanni Malagò, che in tutti questi mesi nonostante questi successi sportivi e organizzativi non ha trovato la forza di fare una volta i complimenti al movimento e alla federazione. Una grande caduta di stile. Io credo che questi ragazzi gli faranno trovare il coraggio per farlo nei prossimi giorni". Poco prima Binaghi aveva invece usato ben altre parole nei confronti di Gianni Petrucci, ex numero 1 del Coni e attuale presidente della Federbasket: "A quelli che una volta volevano linciarci e mandarci via quando siamo retrocessi in Serie C di Coppa Davis, l'ex presidente del Coni Petrucci ha sempre detto 'lasciateli lavorare, vedrete che questo gruppo dirigente andrà fino in fondo'. E così è stato".