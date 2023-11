Finale Coppa Davis, boom di ascolti su Rai 2 e Sky

ROMA - Tanti italiani hanno scelto di passare la domenica davanti alla tv per tifare per Sinner e compagni che dopo 47 anni dall'impresa compiuta dagli azzurri in Cile nel 1976 hanno alzato la seconda Coppa Davis della storia a Malaga. Vanno registrati, infatti, grandi ascolti per la finale Italia-Australia, vinta dalla squadra di capitan Volandri e trasmessa in diretta da Rai2 e su Sky.