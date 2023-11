Panatta e il paragone con la mitica squadra del '76: "Niente in comune"

Panatta: "Questa coppa Davis è un flop"

L'Italia si merita un bel 10, meno la nuova formula della Coppa Davis, che a Panatta non piace per niente: "Voto all'Italia? 10. Anche se la formula della Coppa Davis non è più la stessa, ormai anche i giocatori se ne sono accorti, anche ieri Sinner ha fatto un accenno che dovrebbero cambiare la formula, tornare a quella originaria quando si andava a giocare in tutte le superfici, tutte le parti del mondo, cinque partite, tre su cinque. L’hanno sminuita, la federazione internazionale con la complicità di tante federazioni, e hanno fatto un flop. Tutti sanno che l’aveva presa in mano un giocatore di calcio, Piqué, che poi si è tirato indietro. Pensate se avessimo giocato una finale contro la Serbia in Italia, tre giorni, sarebbe stata un’altra cosa. Vincere a Malaga è bellissimo, ma io non sono d’accordo Ho detto che Sinner non avrebbe mai perso contro De Minaur, è un’altra categoria. Arnaldi ha giocato male però ha vinto. La vera finale è stata contro la Serbia di Djokovic, ieri è stata non dico una formalità, però. Certo se Arnaldi avesse perso il doppio sarebbe stato molto complicato. Djokovic nel doppio sembrava un ragazzetto alle prime armi, perché non gioca mai. Basti pensare che nella classifica del doppio è numero 500. Invece i nostri si sono abituati e Sinner ha tirato 7-800 fucilate da fondo campo imprendibili e hanno visto anche piuttosto agevolmente".