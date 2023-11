Sinner, il tag a Berrettini è un gesto da campione

Sinner è un campione anche fuori dal campo e lo ha dimostrato sui social. Dopo la vittoria in Coppa Davis ha postato su Instagram la foto con la squadra e il mitico trofeo, chiamato l’insalatiera. Nella foto non c’è Berrettini , ma nei tag alla foto sì. Un piccolo gesto che vuol dire tanto. Il messaggio di Sinner è chiaro, anche Matteo fa parte della squadra.

Il tennista romano era fuori perché ancora non in condizione, ma ha sempre seguito il gruppo, tifando in panchina, stando accanto a Volandri e ai giocatori negli spogliatoi e negli allenamenti. È stato sicuramente un valore aggiunto e Sinner ha voluto sottolinearlo. Un bel gesto che Berrettini avrà sicuramente apprezzato.

Jannik inoltre, aveva già ringraziato Berrettini subito dopo il trionfo in Coppa Davis: "Un enorme grazie a Matteo – le parole del numero 4 al mondo -. Ha avuto un anno molto difficile con molti infortuni. Significa molto per noi che sia venuto qui per tutti noi. Matteo ci ha trasmesso tantissima energia positiva. Grazie Matteo. Abbiamo condiviso molte cose insieme in tutto questo periodo. Ieri eravamo a un punto dall'eliminazione. Oggi possiamo festeggiare la vittoria. Siamo molto, molto felici davvero".