Pietrangeli sul podio della Coppa Davis, lo sguardo gelido di Sinner è clamoroso

MALAGA (SPAGNA) - L' Italia del tennis entra nella storia: gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri , hanno infatti trionfato in Coppa Davis a 47 anni di distanza dall'ultimo acuto ( Cile 1976 ), laureandosi campioni del mondo . Protagonista indiscusso del successo italiano a Malaga è senza dubbio Jannik Sinner: non solo sul campo, ma anche per una reazione clamorosa che ha sorpreso tutti i presenti sul campo del 'Martin Carpena'.

Sinner, lo sguardo a Pietrangeli fa discutere

Il trionfo del team azzurro guidato da Volandri è stato celebrato sul campo anche dai protagonisti della spedizione cilena del 1976: presenti Panatta, Bertolucci, Zugarelli, Barazzutti e, soprattutto, Nicola Pietrangeli. Proprio al classe 1933 Jannik Sinner ha lanciato una clamorosa occhiata che sta facendo discutere: lo sguardo del 22enne di San Candido è di ghiaccio per la leggenda del tennis azzurro. Il motivo del risentimento di Sinner? Presumibilmente una recente dichiarazione di Pietrangeli che non è andata giù al classe 2001: "È un bravo ragazzo, ma per superare anche me non gli basteranno due vite", aveva sottolineato il vincitore di Wimbledon 1960. Sinner non ha mai dimenticato quelle parole tanto che la sua reazione all'arrivo di Pietrangeli e, soprattutto, l'abbraccio di Volandri per tranquillizzarlo sono la prova inconfutabile.