Next Gen Finals, Nardi ko contro Stricker: eliminazione a un passo

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Sono appese a un filo le speranze di qualificazione di Luca Nardi alle Next Gen Atp Finals in corso a Gedda, in Arabia Saudita. Inserito nel Gruppo Verde, il 20enne tennista di Pesaro è stato battuto dallo svizzero Dominic Stricker in tre set col punteggio di 4-1, 4-1, 4-2 in appena 55' di gioco.