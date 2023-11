Next Gen Finals, Cobolli ko: vince Fils in tre set

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Flavio Cobolli va ko nella seconda giornata delle Next Gen Atp Finals (due milioni di dollari di montepremi), che si stanno disputando sul veloce indoor della King Abdullah Sports City di Gedda , in Arabia Saudita . Nel Gruppo Verde il 21enne romano, numero 100 del ranking e quinta testa di serie, protagonista ieri (28 novembre) del successo sullo svizzero Stricker (n.3), ha ceduto 4-1 4-2 4-2 , in poco meno di un'ora di partita, al francese Arthur Fils , n.36 Atp e primo favorito del seeding.

Cobolli, obiettivo semifinale: c'è l'ostacolo Nardi

Il classe 2002 è ora atteso dal derby tutto azzurro con Luca Nardi, in programma domani (30 novembre) a partire dalle ore 13:00. Un successo contro il connazionale, consentirebbe a Cobolli di staccare il pass per la semifinale del torneo. Nel caso in cui arrivasse invece una sconfitta contro il pesarese, il tennista romano deve sperare che Fils superi Stricker. Decisamente remoto, ma non impossibile, lo scenario che vedrebbe vincenti Nardi (3-0 su Cobolli) e Fils (3-0 su Stricker): in quel caso sarebbero il francese e il pesarese a festeggiare l'approdo al penultimo atto del torneo.