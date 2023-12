Sinner celebra un traguardo straordinario: il messaggio e di cosa si tratta

MILANO - Quattro titoli sistemati in bacheca, quarto giocatore del mondo con il terzo posto del ranking Atp nel mirino e fresco campione del mondo, in Coppa Davis, con l'Italia. È stato un 2023 da sogno quello di Jannik Sinner che si è consacrato come uno dei migliori tennisti nel panorama mondiale. Un traguardo incredibile per il 22enne di San Candido che ha voluto celebrare la sua esponenziale crescita con il suo team.