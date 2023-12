Next Gen Atp Finals, trionfa Medjedovic: battuto Fils in cinque set

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - È Hamad Medjedovic il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2023. Il tennista serbo ha battuto in finale il francese Arthur Fils in 5 set (4-3; 1-4; 2-4; 4-3 e 1-4) dopo due ore e 11' di vera e propria battaglia. Grazie a questo trionfo, il 20enne di Novi Pazar diventa il sesto campione della manifestazione e succede nell'albo d'oro allo statunitense Brandon Nakashima che, un anno fa, aveva vinto l'ultima edizione disputata a Milano.