Djokovic vende all'asta la sua racchetta: la cifra è la più alta mai pagata

BELGRADO (SERBIA) - Novak Djokovic macina record su record: no, stavolta non si tratta di un trionfo in un torneo del Grande Slam ma di una curiosa particolarità. Il 36enne campione serbo non solo è il tennista che ha guadagnato di più nel 2023 ma è entrato infatti nel guinness dei primati per la sua racchetta, la stessa che lo ha portato a quattro indimenticabili trionfi della sua carriera, Wimbledon e US Open 2015, Australian Open e Roland Garros 2016, venduta ad una cifra incredibile.