Kyrgios shock: “Ho avuto pensieri suicidi, poi è successa una cosa”

Nick Kyrgios è un vero e proprio fiume in piena. Il tennista, che causa infortunio salterà anche gli Australian Open del 2024, ha rilasciato diverse interviste che, in linea col il suo carattere sopra le righe, hanno fatto molto discutere. L'australiano, intervistato nel podcast On Porpuse, ha dichiarato che nonostante tutto questo per lui è un momento positivo: "In questo momento mi sento davvero in pace, desidero giocare ancora per uno o due anni, ovviamente giocando al top e alle mie condizioni".