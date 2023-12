Becker risponde a Kyrgios, scintille sui social: “Pensa al tuo OnlyFans”

Che tra Boris Becker e Nick Kyrgios non corresse buon sangue non è certo una novità. I due già in passato non se le sono mandate a dire e ora si sono resi protagonisti di un acceso dibattito su "X". In particolare a far scattare la reazione dell'allenatore di Rune sono state queste parole dell'australiano: "Ho visto Boris Becker, non sto dicendo che non fossero bravi ai loro tempi, ma dire che sarebbero altrettanto bravi adesso, è assurdo".