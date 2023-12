Sinner, il torneo prima dell'Australian Open sarà un bel test: ecco gli avversari

Dopo il trionfo in Coppa Davis e qualche giorno di riposo, i tennisti hanno già ripreso gli allenamenti per l’inizio della nuova stagione. Il primo grande appuntamento dell’anno sarà in Australia, con gli Open in programma dal 14 al 28 gennaio 2024. Ma prima dello Slam, Jannik Sinner prenderà parte al Kooyong Classic, torneo che andrà in scena al Lawn Tennis Club di Melbourne dal 10 al 12 gennaio 2024.