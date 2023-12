Un allenamento-esibizione tra le due stelle del tennis mondiale, Sinner e Alcaraz, era atteso per il 22 dicembre in Spagna, ad Alicante, ma i due tennisti hanno deciso di anticipare di un giorno e sorprendere tutti. La sfida amichevole è già andata in scena, sempre ad Alicante, dandosi battaglia in vista della nuova stagione. Sinner su Instagram ha scritto "Una bella giornata di allenamento", postando la foto di gruppo post sessione insieme ad Alcaraz. E lo spagnolo ha commentato: "Preseason".